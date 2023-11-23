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"İŞİN MUTFAĞINDAN, ŞEHRİN MUTFAĞINA"

Uzun yıllar mesleği gereği inşaat sektörünün bir çok alanında yaptığı çalışmalarla elde etmiş olduğu tecrübeyi bugün hizmete dönüştürmek adına belediye başkanlığına aday adayı olduğunu dile getiren Yumutgan; “6 Şubat tarihinde bölgemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri kadim şehrimiz Adıyaman oldu. 11 ili kapsayan deprem sonrası devletimiz yaraları saramak adına yoğun bir gayret içerisinde oldu ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bir yandan vatandaşlarımız için kalıcı konutlar yapılırken bir yandanda şehrin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar sürüyor. İçinde bulunduğumuz ortam göz önüna alındığında şehrimizin ağırlıklı olarak inşa edilmesi, enkazların kaldırılması, şehrin ana bulvar üzerinde yeni çalışmaların yapılması, yıkalan bınaların yerine yenilerinin yapılması gibi çok önemli konular ön plana çıkıyor. İşte tam bu noktada ‘işin mutfağından, şehrin mutfağına’ sloganıylabilgi ve birikimimizi hizmete çevirmek adına AK Parti Belediye Meclis üyeliğimden istifa ederek 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkan aday adayı oldum. Bu kutlu yola çıkarkan uzun yıllardır inşaat sektörünün içinden gelen birisi olarak yıllarca omuz omuza çalıştığım meslektaşlarımla beraber kadim memleketimiz için daha iyi neler yapabilirizi konuştuk, kafamızda projeler geliştirdik, ayrılırken onların hayır dualarını ve desteklerini aldık. Şayet partimiz uygun görür ve şahsıma Adıyaman’ımıza bu zorlu süreçte hizmet etmek imkanı sunarsa ekip arkadaşlarımızla birlikte yeni Adıyaman’ı inşa etmek adına gecememizi gündüzüme katıp "Türkiye Yüzyılı'nda" Adıyaman'ımızı da en iyi yere getirebilmektir. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahçup etmesin.” Dedi.



FATİH YUMUTGAN KİMDİR;

1983 Yılında Adıyaman’da doğdu. İlk orta ve Lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

ÇALIŞMA ALANLARI

1-) MYD - İLCİ İNŞ. LTD. ŞTİ FİRMASINDA ORTAKLIĞI ADIYAMAN 200 KONUT (TÜNEL KALIP) , CAMİ-ŞADIRVAN , 32 DERSLİK OKUL VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ TOKİ İNŞAATI (SAHA MÜHENDİSLİĞİ)(2006-2008)

2-)ORKA İNŞ. LTD. ŞTİ FİRMASINDA AK KONUT FİLAMİNGO YOLU ÜZERİ 450 KONUT (TÜNEL KALIP) YAPIM İŞİ VE 400 KONUT ONARIM TADİLAT İŞLERİ (ŞANTİYE ŞEFLİĞİ) (2008-2010)

3-)ADIYAMAN 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İŞİ (ŞANTİYE ŞEFLİĞİ) (2010-2013)

4-)YURT DIŞI VE YURT İÇİ PROJE İŞLERİ ÇELİK , BETONARME VE AHŞAP PROJE İŞLERİ (2006-DEVAM ETMEKTE..)

5-)FIRAT BETON’DA ; KİLİDLİ PARKE ,BORDÜR VE HAZIR BETON İŞLERİNDE 2009 İLE 2011 YILLARI ARASINDA EK İŞ OLARAK BU TÜR ŞANTİYELERE BAKILMIŞTIR.

6-)ÇİMKO BETON’DA 2013 İLE 2014 YILLARI ARASINDA HAZIR BETON SANTRAL ŞEFLİĞİNE EK İŞ OLARAK BAKILMIŞ OLUP, 2014 YILINDAN BU YANA HAZIR BETON BAYİLİĞİ YAPILMAKTADIR.

7-)GAP PROJE TOKİ ŞANLIURFA 400 OKUL VE 1000 KONUT İŞLERİ ŞANLIURFA BCT BÖLGE AMİRLİK YARDIMCILIĞI (2014-2016)

8-) T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLİĞİ ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ RİSKLİ YAPI TESPİTİ LİSANS FİRMA SAHİBİ OLUP ADIYAMAN İL VE İLÇELERİNDE ÇALIŞMA FALİYETLERİMİZ 2013 YILINDAN BU YANA DEVAM ETMEKTE.

9-) T.C TOKİ ADIYAMAN MERKEZ PETROL MAHALLESİ 377 ADET KONUT, 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 2021 YILINDAN BU YANA DEVAM ETMEKTE.