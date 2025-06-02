Adıyaman Belediyesi temizlik ekipleri, kent genelinde çevre estetiğini korumak, insan sağlığını muhafaza etmek ve kirliliği önlemek amacıyla düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor. Ancak, şehirde yerinde dönüşüm kapsamında faaliyet gösteren bazı inşaat firmalarının, çalışmaları sonrası ortaya çıkan hafriyat ve inşaat atıklarını gelişi güzel bırakması, belediyenin temizlik çabalarını boşa çıkarıyor.

Vatandaştan Zabıta Ekiplerine Çağrı: “Denetimler Arttırılsın, Ceza Verilsin”

Mahalle sakinleri, başta çimento, alçı, kartonpiyer, boya kutuları ve moloz olmak üzere birçok inşaat atığının boş arazilere ve sokak köşelerine bırakıldığını belirterek, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü göreve çağırdı. Vatandaşlar, çevreye zarar veren bu tür uygulamalara karşı ciddi yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Vatandaşlar, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemiz her gün sokaklarımızı, caddelerimizi temizliyor ama bazı inşaat firmaları yaptıkları işleri bitirdikten sonra arkasında çöp yığını bırakıyor. Molozlar, çimento artıkları, boya kutuları sokaklarda gelişigüzel bırakılıyor. Rüzgâr estiğinde veya araçlar geçtiğinde bütün bu atıklar çevreye yayılıyor. Sokaklarımız inşaat çöplüğüne döndü. İnşaat firmaları kazanç sağlıyor ama biz bu pisliğin içinde yaşıyoruz.”

“Belediyemizden Daha Sert Tedbirler Bekliyoruz”

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için daha sıkı denetim ve yaptırım çağrısında bulunan vatandaşlar, “Bu firmalara en ağır cezai işlemler uygulanmalı. Aksi halde sokaklarımızda huzurlu yaşamamız mümkün değil. Belediye ekipleri temizliyor, firmalar kirletiyor. Bu durum sürdürülebilir değil” dedi.

Belediye Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında günlük temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak halk, belediyenin temizlik çalışmalarının tek başına yeterli olamayacağını, kirliliğe sebep olan firmalara karşı yaptırım uygulanmadan sorunun çözülemeyeceğini belirtiyor.

Kaynak : PHA