İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı ilk gün paylaşımında "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" diyerek seçmenine ve partililere mesaj verdi.

Başkan İmamoğlu, videolu paylaşımında, Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün büyük hayal kırıklıkları yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Asla üzülmeyin, başınız dik yürümeye devam edin. Benzer bir hayal kırıklığı bundan beş yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece dokuz ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" diye konuştu.