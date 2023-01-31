Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlayacağını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine yarın başlanacağını açıkladı.

Açıklamasında, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1620420292115070979

İLK ETAPTA 13 İLİN KURALARI ÇEKİLECEK

'İlk Evim Arsa' projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

1 Şubat: Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat.

2 Şubat: Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye.

3 Şubat: Mardin, Niğde.

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.