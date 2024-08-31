Başkan Tutdere'den ilk ikram

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gezici ikram aracının ilk hizmetini bizzat gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyemizin ikram aracı hizmete başladı. Eğriçay Parkı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarımızla beraberiz. Belediyemizin bu hizmet aracı artık Adıyaman'ın her yerinde halkımıza, çocuklarımıza hizmet edecek. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun, şehrimize hayırlı olsun, çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu tür hizmetlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

HIZMET ARACI HER YERDE OLACAK

Gezici ikram aracı, Adıyaman'ın farklı bölgelerinde hizmet vererek, vatandaşlara çay ve çeşitli ikramlarda bulunacak. Bu araç, özellikle etkinlikler ve sosyal buluşmalar sırasında aktif olarak kullanılacak. Başkan Tutdere, bu hizmetin Adıyaman halkının günlük hayatına olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

Adıyaman Belediyesi, halkın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, bu tür hizmetlerin artarak süreceğini ifade etti.



Kaynak : PHA