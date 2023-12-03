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İddiaya konu görüntülerde, 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Pençe Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara/sığınakların imhasının görüldüğü belirtilerek, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi istendi.

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "PKK orta menzilli füze ile TSK birliğini vurdu, 47 Türk askeri hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı" iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

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