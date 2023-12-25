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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 'Sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı' iddialarına cevap verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklama şu şekilde:

Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terör hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarında terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesine, çevreye ve kültürel varlıklara zarar gelmemesine büyük özen gösterilmektedir.

Vurulan hedefler tamamen terör hedefleri olup örgütün propaganda hesaplarından paylaşılan "sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığına" dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Terörle mücadele kapsamında icra edilen operasyonlara ilişkin resmî açıklamalar dışında, terör örgütü ve sempatizanları tarafından sosyal mecralarda dolaşıma sokulan iddialara itibar etmeyiniz.

Kaynak : PHA