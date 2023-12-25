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Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden İzmit Belediyesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu Çadırkentlerle depremzede vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hızla hareket etmişti.

Kurmuş olduğu Çadırkentlerdeki yerleştirmelerini sosyal hizmet uzmanları eşliğinde titizlikle yapan İzmit Belediyesi özellikle kadınları ve çocukları önceleyen bir bakış açısıyla içerisinde sağlık, kadın-doğum, çocuk oyun, psikososyal destek ve eğitim temelli konteynerların bulunduğu Mor Yerleşkelerle hassas grupların uzun vadedeki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve İzmit Belediyesi ortaklığında kurulan Mor Yerleşke içerisinde bir de Kadın Doğum Polikliniği oluşturuldu. İç ekipmanları tamamlanan Kadın Doğum Polikliniği her ayın belirli günlerinde depremzede kadınlara ve gebelere sağlık hizmeti sunuyor. İlk hasta kabulünü gönüllü olarak Opr. Dr. Mehmet Salıcı gerçekleştirdi. Konteynerkentte kalan depremzede kadınlar sunulan hizmete alt yapı oluşturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi ekipleri ve Opr. Dr. Mehmet Salıcı’ya teşekkürlerini sundu.

Op. Dr. Mehmet Salıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “ Bu Pazar, Adıyaman merkezde konteyner kentte yapımı tamamlanan kadın doğum polikliniğinde ilk hastalarımızın muayenelerini gerçekleştirdim, danışmanlık hizmeti verdim. İnşa edilme sürecinin başından itibaren İzmit Belediyesi, Sümeyye ebe ve AFAD ile birlikteydik, eksiklikleri tamamladık ve sonunda bitti.

“HASTALARIMIZLA BULUŞACAĞIZ”

Adıyaman ilimizde konteyner kentlerdeki tek kadın doğum polikliniği olma özelliğini taşıyor. Bundan sonra ayın belirli günlerinde gönüllü olarak bu poliklinikte konteynerde yaşayan kadın hastalarımızla buluşacağız. Bu şehri ve insanlarını seviyor, önemsiyorum…”