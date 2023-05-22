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Seçmenlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda, 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacaklarını açıklarken, ayrıca seçmen kağıtlarının yeniden basılarak dağıtılacağının" mesajını verdi.

Ortaya atılan son iddialara göre, sandık numaraları değiştiği için, eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri yaklaşırken sosyal medyada manipülasyon ise sürüyor.

İletişim Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Sandık numaraları değişmiş. Eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

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