Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Kariyer Günleri' kapsamında Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programda, Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetin ve idareciler tarafından karşılanan Prof. Dr. Şirik, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine mesleki tecrübelerini aktararak, farkındalık kazandırma ve hedef belirleme konusunda önemli bilgiler paylaştı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, bireylerin hedeflerine ulaşabilmeleri için bilimsel yöntemlere dayalı, sistematik ve disiplinli bir çalışma sürecinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Porf. Dr. Şirik, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet edebilmesi ve teknolojik dönüşüme ayak uydurabilmesi için, eleştirel düşünebilen, yenilikçi ve çözüm odaklı genç beyinlere duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti.

Öğrenciler, program sonunda merak ettikleri soruları yönelterek interaktif bir sohbet gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Mustafa Çetin, etkinlik sonunda Prof. Dr. Şirik'e çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.

Kaynak : PERRE