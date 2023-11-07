Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik altyapı ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Özel İdarenin il genelinde köylerde yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar ele alınarak masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Devletimizin sağladığı imkân ve kaynakları verimli ve etkin bir şekilde değerlendiren İl Özel İdaremiz, vatandaş odaklı bir anlayışla kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmanın gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir."dedi.



Kaynak : PHA