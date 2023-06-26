2023 bayram imsakiyesine göre ülke genelinde bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor.
Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram gününde ülke genelinde bayramın ilk günü erken saatlerde bayram namazları eda edilecek. Kurban Bayramı bu yıl, 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek.
Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saat kaçta?
- Namaz vakitleri tablosu
|İl
|Saat
|Adana
|05.54
|Adıyaman
|05.41
|Afyonkarahisar
|06.09
|Ağrı
|05.17
|Aksaray
|05.56
|Amasya
|05.43
|Ankara
|05.57
|Antalya
|06.13
|Ardahan
|05.14
|Artvin
|05.18
|Aydın
|06.22
|Balıkesir
|06.18
|Bartın
|05.55
|Batman
|05.29
|Bayburt
|05.27
|Bilecik
|06.08
|Bingöl
|05.29
|Bitlis
|05.24
|Bolu
|06.00
|Burdur
|06.13
|Bursa
|06.12
|Çanakkale
|06.22
|Çankırı
|05.52
|Çorum
|05.47
|Denizli
|06.18
|Diyarbakır
|05.33
|Düzce
|06.01
|Edirne
|06.18
|Elazığ
|05.35
|Erzincan
|05.31
|Erzurum
|05.23
|Eskişehir
|06.07
|Gaziantep
|05.46
|Giresun
|05.32
|Gümüşhane
|05.29
|Hakkari
|05.19
|Hatay
|05.53
|Iğdır
|05.12
|Isparta
|06.12
|İstanbul
|06.10
|İzmir
|06.24
|Kahramanmaraş
|05.47
|Karabük
|05.55
|Karaman
|06.02
|Kars
|05.14
|Kastamonu
|05.49
|Kayseri
|05.50
|Kilis
|05.48
|Kırıkkale
|05.55
|Kırklareli
|06.15
|Kırşehir
|05.54
|Kocaeli
|06.07
|Konya
|06.04
|Kütahya
|06.10
|Malatya
|05.39
|Manisa
|06.22
|Mardin
|05.32
|Mersin
|05.58
|Muğla
|06.22
|Muş
|05.26
|Nevşehir
|05.53
|Niğde
|05.55
|Ordu
|05.34
|Osmaniye
|05.51
|Rize
|05.24
|Sakarya
|06.05
|Samsun
|05.40
|Siirt
|05.26
|Sinop
|05.42
|Sivas
|05.41
|Şanlıurfa
|05.40
|Şırnak
|05.25
|Tekirdağ
|06.16
|Tokat
|05.41
|Trabzon
|05.27
|Tunceli
|05.32
|Uşak
|06.14
|Van
|05.19
|Yalova
|06.09
|Yozgat
|05.50
|Zonguldak
|05.57
Bu arada bayram namazı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa’da saat 06.06, Almanya’nın başkenti Berlin’de 05.34, İngiltere’nin başkenti Londra’da 05.32, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ise 05.44’te kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.