Adıyaman Valisi Osman Varol ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan başkanlığında düzenlenen toplantıda ihtiyaç ve taleplerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısında Adıyaman genelinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları ile köy evlerinin geldiği aşama başta olmak üzere konut teslim süreçleri, konteyner kentlerin genel durumu, Adıyaman’ın yeniden ihya ve inşa süreci ile ilgili çalışmalar istişare edilerek ihtiyaç ve talepler ele alındı.

Kaynak : PHA