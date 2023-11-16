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Sudan'da altyapı, sağlık, eğitim hizmetleri ile, ekonomi ve toplumda ağır tahribata sebep olan iç savaş, 7 ayı geride bıraktı. Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalar dolayısıyla, 6,1 milyon insan ülke içinde ve dışında farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybederken, binlerce kişi ise yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan’da 14 milyonu çocuk olmak üzere, 25 milyon sivil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkeye gönderilen insani yardımlar ise, ihtiyacın çok altında.

Ülke şu anda, yerinden edilen çocuk sayısı bakımından dünyanın en büyük krizini yaşıyor. Karışıklık süresince toplam 3 milyon Sudanlı çocuk, şiddete maruz kaldı.

408 aileye gıda malzemesi dağıtıldı

İç karışıklıkların ardından ülkedeki savaş mağdurlarına yönelik geniş kapsamlı yardım çalışmalarında bulunan İHH, son olarak Güney Darfur Eyaletine bağlı Kerry ve Dewa bölgelerinde bulunan 408 aileye gıda desteğinde bulundu.

Dağıtımı yapılan gıda paketlerinin içerisinde; 5 kg şeker, 1 kg mercimek, 2 kg pirinç, 4 kg darı, 1 kg un ve 4,5 litre yağ yer aldı.

İHH ülkeye daha önce de, içerisinde gıda, hijyen malzemesi, battaniye, tekerlekli sandalye ve uyku matı gibi toplam 554 tonluk ürünün yer aldığı 43 konteynerlik yardım göndermişti.

Vakfın, ülkedeki insani yardım çalışmaları sürüyor.





Kaynak : PHA