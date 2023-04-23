İHH İnsani Yardım Vakfı, 30 yılı aşkın süredir olduğu gibi bu yıl da, Ramazan çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerinin, mazlum ve mağdurların yüzlerinde tebessüme vesile oldu. İHH, “Ramazan Hayata Bereket” sloganıyla sürdürdüğü 2023 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, bağışçıların destekleri vesilesiyle 4 milyon 744 bin kişiye ulaştı.

Yurt içinde 2,7 milyon kişiye yardım ulaştırıldı

Çalışmalarını depremden etkilenen şehirlerde yoğunlaştıran İHH; Türkiye’nin yanı sıra savaşın, çeşitli krizlerin ve yoksulluğun etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği 3 kıtadaki 36 ülkede de yardım faaliyetlerinde bulundu. Yardımlardan, deprem bölgeleri ağırlıklı olarak yurt içinde 2 milyon 704 bin, yurt dışında ise 2 milyon 40 bin kişi istifade etti.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bağışçıların zekât, fitre ve fidyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı, yetimler ile ailelerine destek olundu, yetimlere bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftar ile sahur yemekleri ikram edildi ve ihtiyaç duyulduğu tespit edilen durumlarda ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarda bulunuldu.

275 bin 640 adet kumanya paketi dağıtıldı

İHH, Türkiye’de 217 bin 828, Suriye’de 29 bin 960 ve yurtdışındaki 35 ülkede ise 27 bin 852 adet olmak üzere toplamda 275 bin 640 adet gıda kumanyası dağıttı. Bu kumanyalardan 1 milyon 378 bin kişi istifade etti. Kumanya paketlerinin içerisinde; salça, kırmızı mercimek, nohut, ayçiçek yağı, makarna, tuz, hazır çorba, yeşil mercimek, çay, kurufasulye, pirinç, un, şeker ve bulgur gibi ürünler yer aldı.

Zekât, fitre ve fidye dağıtımları yapıldı

Ramazan’da, bağışçıların İHH’ya emanet ettiği zekat, fidye ve fitreleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Toplamda 23 bin 504 aileye zekât, fidye ve fitre dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca illerde teşkilatlı bulunan İHH’ya bağlı insani yardım dernekleri de depremzedelere ve ihtiyaç sahibi ailelere zekât, fitre ve fidye dağıtımlarında bulundu.

2 milyon kişiye iftar ve sahur yemeği ikramı

İHH, Ramazan boyunca iftar ve sahur yemeği dağıtımlarında bulundu. Depremden etkilenen 6 ildeki 19 noktada 1 milyon 500 bin kişiye, Filistin-Gazze Şeridi, Yemen, Lübnan, Sudan, Mali, Nijer, Polonya, Azerbaycan, Afganistan, Ukranya-Kırım ile Pakistan’da toplamda 15 bin 381 kişiye ve Suriye’de ise 489 bin 331 kişiye iftar ve sahur yemeği ikram edildi.

Ayrıca, 6 farklı ülkedeki 28 yetimhanede de bin 940 çocuğa Ramazan boyunca iftar ve sahur programı düzenlendi.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar hediye eden İHH, bu yıl da Türkiye’de ve yurt dışında 58 bin 748 çocuğa bayramlık elbiseler hediye etti.

İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında ayrıca, Türkiye’de 7 bin 915 çocuğa “Ramazan Çocuk Paketi” ulaştırdı.

Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği, ekmek ve giyim eşyası dağıtımları

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, bu yılki Ramazan çalışmaları kapsamında da Suriye’de yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Suriye’de Ramazan boyunca 1 milyon 4 bin 730 kişiye iftar yemeği verilirken, 900 bin 480 paket de ekmek dağıtıldı. Ekmek dağıtımlarından, 34 bin 631 kişi istifade etti. Öte yandan, 144 bin 72 kişiye de 432 bin 218 adet muhtelif giyim eşyası ulaştırıldı.

Kaynak : PHA