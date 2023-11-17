Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsrail’in soykırıma dönüşen saldırıları sebebiyle Gazze’de çok büyük bir kısmı kadın, çocuk ve sivillerden oluşan binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. İsrail’in dış dünya ile bağlantısını tamamen koparmaya çalıştığı Gazze’de insanlar, temel ihtiyaç maddelerine dahi ulaşamıyor.

"TIR’lar Filistin Kızılayı ve UNRWA’ya teslim edildi"

İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarca, 7 Ekim sonrasında İsrail’in soykırıma dönüşen saldırılarının ardından insani yardımların öneminin daha da arttığı Gazze’ye yönelik 11 TIR’dan oluşan bir yardım kafilesi organize edildi.

İHH’nın tıbbi malzeme ve ilaç desteği verdiği yardım TIR’ları, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Filistin Kızılayı ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) deposuna teslim edildi.

Yardımlar, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazzelilere ulaştırılacak.

Kaynak : PHA