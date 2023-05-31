3 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen İHH, bu yıl yurtiçi ve yurtdışında kurban hisse bedelini 3 bin 700 lira olarak belirledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki Kurban organizasyonu kapsamında vekâletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil 48 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Uzun yıllardır Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu yıl için belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 3 700 TL.

Bağışçılar dilediği ülkeyi seçebiliyor

İHH, kurbanlık fiyatlarının ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi ve bu sebeple kurbanlık fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması dolayısıyla tek fiyat uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Kurbanları için İHH’ya vekâlet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

100 bin yetime bayramlık hedefi

Kurban Bayramında yeryüzünün farklı bölgelerine gidecek İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürmeyecek, aynı zamanda hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli projelerle de destek olacak.

İHH, ayrıca Türkiye dâhil 15 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planladı. Bayramlık kıyafet bedeli 500 lira olarak belirlendi.

Türkiye dâhil 48 ülkede kurbanlar kesilecek

İHH’nın kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şu şekilde:

Orta Doğu: Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün

Afrika: Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Benin, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

Güney Asya: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam

Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım).

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

-Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.

Vekâlet vermek için

Kurban vekaletleri, İHH merkezlerine gidilerek, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarası üzerinden verilebiliyor. Kurban vekaletleri son olarak bayramın ikinci günü 23:59’a kadar verilebilecek.

Geçen yıl 65 bin 775 hisse kurban kesildi

İHH, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında vekaletini aldığı 65 bin 775 hisse kurbanı 60 ülkede 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmıştı.



Kaynak : PHA