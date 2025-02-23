Bursa İnegöl Yetimhanesi, Pakistan’ın başkenti İslamabat’a 90 km uzaklıkta bulunan Haripur şehrindeki Haripur Eğitim Kompleksi içerisine inşa edildi. İnşa edilen yetimhane 2 bin 394 metrekarelik bir binadan oluşuyor. 3 kattan oluşan yetimhanenin ilk 2 katı yatakhane olarak kullanılırken, 3’üncü katı ise derslik ve etkinlik alanları olarak kullanılıyor. 192 kişilik yetimhane Bursa İHH tarafından inşa edildi.

“Göreviniz bu memleketi daha ileriye taşımak”

Açılış töreninde konuşma yapan İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç “Yeni yetimhanemizi ziyaret ettiğimizde bir misafirimiz dedi ki: ‘Ben Pakistan'ın en iyi okulundan mezun oldum. Benim yatakhanem, benim odam bu kadar güzel değildi.’ Bu sözlerin ardından Oruç “Hepinizin görevi iyi bir Müslüman olarak önce bu memleketi ileriye taşımak, sonra da bütün dünyaya bunu göstermek” şeklinde konuştu.

Oruç’un ardından söz alan Bursa İHH Başkanı Hüseyin Kaptan “Bizler büyüklerimizden çokça dinledik. Rabbim, Pakistan-Türkiye kardeşliğini bu coğrafyalara gelerek, hemhal olup görmemizi nasip etti. Bursa İHH olarak yurt dışında ilk kalıcı eser projemizi buraya inşa etmeyi Rabbim nasip etti” ifadelerini kullandı.

Haripur Eğitim Kompleksinde neler var?

2011 yılında İHH tarafından inşaatına başlanılan ve 16 dönüm üzerine konumlanılan kompleksin son binası Bursa İnegöl Yetimhanesi oldu. Eğitim kompleksi içerisinde 4 adet yetimhane, 3 adet okul ve 1 adet mesleki eğitim kursu bulunuyor. Ayrıca yetimler için spor salonu, terzihane ve çiftlik de bulunuyor. Eğitim kompleksinde toplam 875 öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerden 605’i yetimdir. Yetim öğrencilerden 550’si komplekste konaklıyor.

İsrafın önlenmesi için atık gıdalar fayda sağlayacak şekilde dönüştürülerek; yem ve gübre olarak, Haripur Eğitim Kompleksi içerisinde bulunan hayvan çiftliğinde veya tarım çiftliğinde değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı, kardeş ülke Pakistan’da şimdiye kadar inşa ettiği 8 yetimhanede 1060 yetime barınma ve bakım desteği sağlıyor.

Düzenlenen açılış programı çeşitli spor etkinlikleri ve ağaç dikimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA