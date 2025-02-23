Yıldızlar, Gençler ve Minikler kategorilerinde, düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda yarışan 18 okuldan 320 sporcu, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Geleneksel kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan halk oyunları, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü̈ Fikret Keleş, halk oyunlarının kültürel mirasımızı yaşatma noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Halk oyunları, kültürümüzü, duygularımızı ve geleneklerimizi en iyi şekilde yansıtan bir sanat dalıdır. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin bu kültüre sahip çıkmaları, bizleri son derece mutlu ediyor. Adıyaman’ın köklü kültürel mirasını geleceğe taşımak adına büyük bir adım atan tüm katılımcılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Salonu dolduran izleyiciler, yarışmaya katılan okulların performanslarını büyük bir ilgiyle takip etti. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden ekipler, sahneledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Yarışmalar sonunda derece elde eden takımlar, ilerleyen tarihlerde düzenlenecek bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

Yarışmalar sonunda dereceye giren okullara madalya ve kupalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından takdim edildi.

Kaynak : PHA