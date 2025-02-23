Cumhur İttifakı ortağı MHP'den, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne gül, karanfil ve orkideden oluşan özel aranjman gönderildi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kongresine özel olarak milli birlik ve kardeşliği simgeleyen bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP’nin sosyal medya hesabından da paylaşılan özel aranjmanın anlamına yönelik şu ifadeler yer aldı:

"1071 adet gül Malazgirt Zaferi’ni, 1453 adet karanfil İstanbul’un Fethi’ni, Türk bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu anlamlı takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en önemli ifadesidir."

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.