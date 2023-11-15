Tahmini Okuma Süresi: dakika

Deprem öncesi ve sonrasında Adıyaman merkez ve ilçeleri dahil önemli bir organizasyona başarıyla liderlik eden Tekbaş, İHH Adıyaman başkanlığından geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

İHH başkanlığı dönemince dokunmadık kimseyi bırakmayan, özellikle yetim ve öksüz çocuklarla ilgili çalışmalarıyla kendinden söz ettiren Halit Tekbaş, Adıyaman Merkez'de bulunan bir otelde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile Adıyaman Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Tekbaş açıklamasında, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet-i Ala olsun. Allahım bizlere ve hiç kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde kaybettiğimiz değerli büyüğüm, dostum, dava arkadaşım, AK Parti'de yıllarca birlikte görev yaptığım Yusuf Çam abime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. 6 Şubat depreminde hepimiz çok acılar yaşadık ve bir çok acıya şahitlik ettik. Hangi yazar bu acıları kelimelere dökebilir, hangi şair bu acıları mısralarına sığdırabilir, hangi ressam bu acıları tuvaline resmedebilir? Malumunuz 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde İsrail, Gazze'yi bombalamaktadır. Bugüne kadar attığı bombaların toplamı iki atom bombasına yaklaşmıştır. evler, işyerleri, kiliseler, camiler, okullar, hastaneler bombalanmaktadır. Bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hayvanlar öldürülmektedir. Bu bir insanlık suçudur, bu bir soykırımdır. 75 yıldır süren İsrail'in bu zulmünün en kısa sürede son bulmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kamuoyunu bu zulmü durdurmaya, en kısa sürede barışı tesis etmeye davet ediyoruz." dedi.

"Safvan bin Muattal'ın, Ebuzer el- Gaffari'nin diyarına hizmet etmek için"

Eczacı Halit Tekbaş, "Gençlik yıllarımızdan bu güne, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerde yaptığım görevlerin birikimi ile 6 Şubat depremi ile mevcut yapı stokunun yüzde 60'dan fazlasının hasarlı olduğu memleketimizin yeniden imarı ve inşası için, yeniden yaşanılabilir bir Adıyaman için, Safvan bin Muattal'ın, Ebuzer el- Gaffari'nin diyarına hizmet etmek için, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Partimizden belediye başkanı aday adaylığımı tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rabbim, Adıyaman'a ve halkımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda ayaklarımızı sabit kılsın, siz dostlarımızın sayısını da artırsın. Bu görev teşkilatımın ve genel merkezimin takdirleriyle şahsımıza tevdi edildiğinde seçimlerde en iyi sonucu elde etmek adına bütün arkadaşlarımızla özveriyle çalışacağımızı buradan ilan etmek istiyorum. Mart 2024 seçimlerinin Adıyaman için, Türkiye için ve de milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."



Kaynak : PHA