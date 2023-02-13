Depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 453 arama kurtarma görevlisi ve acil yardım gönüllüsü ile çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri şu ana kadar ölü ve yaralı olarak 2 bin 147 kişiyi enkazdan çıkardı. Acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.



Kaynak : PHA