Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a cevap veren Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil" dedi.ANKARA (İGFA) - Savunma sanayiinde İHA-SİHA'ları ile dünyada savaş paradigmasını değiştiren BAYKAR'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir tepki de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan geldi.

"TAVİZ VERMEDEN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Selcuk/status/1614975128873406464

Hatırlanacağı gibi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın son dönemlerde İHA ve SİHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği sözler tepki çekmişti. Babacan; "İHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" ifadelerini kullanmıştı.