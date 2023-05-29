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“Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ferasetiyle seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin ülkemize, milletimize ve medya camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.”

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı, İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi;

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