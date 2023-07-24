24 Temmuz’un sansürün kaldırılmasının yıl dönemi olduğunu belirterek, “Osmanlı’nın özellikle son zamanlarında çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırılmaktadır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Tarafsız, doğru ve hızlı habercilik günümüzde internet haber siteleri aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır. Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyerek, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyoruz.” dedi.

“BİK VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN YÖNETMELİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ, ŞARTLAR HAFİFLETİLMELİ”

İnternet gazeteciliği yasasının ardından Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı’nın yönetmeliklerinin ağır şartlar taşıdığının altını çizen İGF Genel Başkanı Demir, Çıkarılan internet gazeteciliği yasası ile birlikte gerek İletişim Başkanlığı, gerekse Basın İlan Kurumu, basın kartı, basın ilan ve basın reklam ile ilgili yönetmelik değişikliği yapmıştır. Basın İlan ve basın reklam ile ilgili yönetmelik değişikliğinde, istenilen şartlar ağır olmakla birlikte medyaların ayakta durmasını da engellemektedir. İGF olarak daha önce de kurumlara ilettiğimiz gibi Basın İlan reklamlarında tekil ziyaret ve tıklanma aramak yerine BİK’in kendisine ait uygulamasının aktif hale getirilmesi, yani kodlu reklam sistemiyle reklam görüntülenmesine göre ödeme şeklinin belirlenmesi şarttır. Basın İlan için medyalardan istenilen tekil ziyaret ve sayfa görüntülenme rakamları da mutlaka düşürülmelidir. Basın reklamda ise, istenilen 2 sigortalı çalışan yerine 1 sigortalı çalışan şartı getirilmesi, İGF üyesi tüm medyalarımızın beklentisidir. İletişim Başkanlığı tarafından medyanın akreditasyonu ile ilgili 4 sigortalı çalışan sayısının 2’ye indirilmesi şarttır. Bugün asgari ücretli bir gazetecinin medyaya maliyeti 15 bin liranın üzerindedir. Reklam getirileri düşük olduğunu göz önüne alırsak, bu rakamların karşılanması bu şartlarda çok zordur. Basın İlan Kurumu’nun medyalardan reklam komisyonu olarak aldığı yüzde 15’lik oran, Basın reklamlarından kaldırılmalı ya da yüzde 5’e düşürülmelidir. Basın İlan Kurumu, bir ticari kurum değil, medyalara reklam desteği sağlayan kurum olarak kurulduğu unutulmamalıdır. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.” diye konuştu.