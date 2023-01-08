Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel 44 operasyonel tim görev aldığı öğrenildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının 20'ncisi Batman'da başlatıldı.

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