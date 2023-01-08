PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının 20'ncisi Batman'da başlatıldı.
Bakanlık, Batman/Sason-Gömük'te başlatılan operasyona Şehit J.Komd.Atğm. Orhan Sancar adı verildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel 44 operasyonel tim görev aldığı öğrenildi.
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