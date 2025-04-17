Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 626 adrese baskın düzenlendi, operasyon sürüyor

Altı aylık hazırlık sürecinin ardından sabaha karşı başlatılan operasyon kapsamında Türkiye genelinde 626 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yerlikaya, operasyonun halen devam ettiğini ve gözaltı sayısının artabileceğini ifade etti.

“Bu bir kırılma noktasıdır”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, operasyonun uyuşturucu madde arz zincirinin tamamını hedef aldığını vurgulayarak, “Bugün gerçekleştirilen Narkokapan-Ankara Operasyonu, sokak satıcılarından baronlara kadar tüm kirli yapıyı çökertmeye yöneliktir. Bu mücadele, sadece Türkiye’nin değil, insanlığın ortak geleceğini koruma mücadelesidir” dedi.

65 binin üzerinde tutuklama, 200 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, göreve geldikleri kabine döneminden bu yana gerçekleştirilen narkotik operasyonlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Açıklamaya göre, son bir yılda:

65.918 kişi tutuklandı

200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 180 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

267 uyuşturucu suç örgütü çökertildi

Kırmızı bültenle aranan çok sayıda uluslararası suç örgütü üyesi yakalandı

Dijital alanda da mücadele sürüyor

Yerlikaya, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin sadece sahada değil, dijital mecralarda da sürdüğünü vurgulayarak, sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik yaratmaya çalışan, yanıltıcı bilgi yayan kişilere yönelik siber devriye ekiplerinin görev başında olduğunu ifade etti. Bu tür eylemlere karşı gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını söyleyen Bakan, “Provokatörlerin cezasız kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuk önünde hesap verecekler” dedi.

“Gençlerimizi koruyacağız”

Uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini belirten Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Zehir tacirleriyle mücadele eden kahraman polislerimle iftihar ediyorum. Bu karanlık yapıları temizleyeceğiz. Sokaklarımızı ve evlatlarımızı bu illete karşı koruyacağız. Hiçbir karanlık yapı, kararlılığımız karşısında ayakta kalamayacaktır.”

Kaynak : PHA