İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma’da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantadosi ile bir araya gelerek terör, organize suç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği olanaklarını ele aldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma’da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantadosi ile görüştü. Görüşmede, terör örgütleri, sınır aşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi güvenlik konularında bakanlıklar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Söz konusu görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından videolu paylaşan Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde hareket ettiğini, medeniyet değerlerinden güç alarak kamu düzeni, güvenliği ve sağlığından taviz vermeden bir model sunduğunu vurguladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1953090163426377987

Ülkenin tarihsel tecrübesiyle insani ve rasyonel bir yaklaşımı dünyaya örnek gösterdiğini ifade etti. Görüşmenin ardından Piantadosi’ye nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.