İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayarak, söz konusu eylemlerin provokasyon olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Şanlı bayraklarımıza yönelik YPG terör örgütünün yandaşları tarafından yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birliği ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değil. Bu provokatörler akıllarından çıkarmayın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadetine yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve onu daim bulacaktır. Bundan da hiçbir şüphenin olmasın! Kardeşliğimizin pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başlamaktır.'

ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE