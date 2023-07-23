Karaloğlu'nu Adıyaman Valisi Osman Varol karşılarken şeref defterini imzalamasının ardından Afat Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Vali Osman Varol ile makamında basına kapalı görüştü. Karaloğlu, daha sonra Valilik binasında gerçekleştirilen Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Karaloğlu kentin kalkınması ve canlanmasında çok önemli rol üstlenen Sincan Çarşısında esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, ihtiyaç taleplerini dinleyip bereketli kazançlar diledi. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de eşlik ettiği Karaloğlu kentte merkez otogar yanında kurulan K-6 Konteyner Kenti ziyaret ederek Adıyamanlılar ile hasbihal edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Örenli Mahallesinde yapımına başlanan deprem konutlarını ve yapımı tamamlanan örnek daireyi inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kaynak : PHA