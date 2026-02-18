Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen İl Başkanı İbrahim Ertaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında Ramazan ayına yeniden kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ramazan'ın rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirten Ertaş, bu mübarek zaman diliminin birlik ve beraberliği güçlendiren özel bir dönem olduğuna dikkat çekti.

Ertaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren, gönüllerimizi arındıran müstesna bir zaman dilimidir. Bu kutlu ayın başta kıymetli üyelerimiz ve aileleri olmak üzere aziz milletimize, İslam alemine, gönül coğrafyamıza; sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan'ın manevi ikliminin kalplerimizi yumuşatmasını, sofralarımızı bereketlendirmesini ve kardeşliğimizi daim kılmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.'

Ertaş, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunarak, tüm İslam aleminin mübarek ayını tebrik etti.

Kaynak : PERRE