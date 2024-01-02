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Alınan bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Pide fırınında çalışan Ramazan Karataş'ın yanına gelen husumetlisi Mehmet D. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D., yanında getirdiği bıçakla Ramazan Karataş'ı bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet D., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA