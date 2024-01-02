Tahmini Okuma Süresi: dakika

K15 Konteyner Kentinde yaşayan 50 ihtiyaç sahibi çocuğa mont ve bot projesi kapsamında dağıtım yapıldı.

Rotary 2430. Bölge Federasyonunun katkılarıyla alınan bot ve montların çocukları çok mutlu ettiğine dikkat çeken Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, “Yeni bir yıl çocuklara da umut getirsin ve onları mutlu etsin istedik. Bir bor bir mont projesini Anamur Rotary Kulübümüz ile birlikte Adıyaman’da gerçekleştirdik. Havaların soğuması ile birlikte çocukların ayakları üşümesin soğuktan korunsunlar istedik. Hediyelerini alan tüm çocuklar inanılmaz mutlu oldu. Projemize Destek olan Rotary 2430. Bölge Federasyonuna ve Anamur Rotary Kulübümüzün Başkanı Mehmet Kılınç’a da teşekkür ederim” dedi.

Adıyaman’da depremden etkilenen çocuklarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz diyen Anamur Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Kılınç:

"Adıyaman zor bir yıl geçirdi. Çocuklarda konteyner okullarda sınıflarda eğitim görüyor. Onları gönderdiğimiz küçük hediyelerimizle mutlu etmek istedik. Umarım eğitim ve öğretim yılı içerisinde üşümeden okula gidip gelirler. Bu projede bizlere destek olan herkese emek verenlere teşekkür ederim" dedi.



Kaynak : PHA