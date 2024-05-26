Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından özgün imkanlarla geliştirilen platformlar ilk kez tatbikatta havalandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Jet de ilk kez bir tatbikatta boy gösterdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda milli teknolojilerin Efes 2024 Tatbikatında olduğu belirtilerek, "güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye" mesajı veridli.

Başkanlık paylaşımında "TUSAŞ tarafından özgün olarak tarafından özgün olarak tasarlanan, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı #HÜRJET, #EFES2024 Tatbikatı’nda görev alacak" ifadeleri yer aldı.

Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye!????????#Milli????????teknolojilerimiz #EFES2024 Tatbikatı’nda! @TUSAS_TR tarafından özgün olarak tasarlanan, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu… pic.twitter.com/9dHPEerN1c — SSB (@SavunmaSanayii) May 26, 2024



