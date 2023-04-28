Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliği için Hudut Kartalları'nın kahramanca görevlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük yatırımı 'nükleer'leşti! Nükleer yakıt dönemi başladı Türkiye'nin en büyük yatırımı 'nükleer'leşti! Nükleer yakıt dönemi başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1651950963937222656