Ramanlı, yaptığı açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının halk iradesiyle göreve geldiğini ve bu iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kayyum uygulamasına ilişkin eleştirilerini dile getiren Ramanlı, "Söz konusu olan belediye CHP belediyesi. Herkes bizim bu durumda 'oh' dememizi bekliyor ancak öyle değil. Bizim kayyum politikasına bakışımız bellidir. Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Suç işlediği iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatılabilir, mahkeme kararı doğrultusunda yargılanabilir. Ancak bu durum, tüm belediye meclisini devre dışı bırakacak şekilde genişletilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Halk İradesine Saygı Gösterilmeli"

Kayyum uygulamasının sadece belediye başkanını görevden almakla kalmayıp belediye meclisini de bypass ettiğini belirten Ramanlı, uygulamanın kapsamının genişletilmesini eleştirdi. Ramanlı, şu görüşlere yer verdi: "Kanuna uygun olabilir, ancak bize göre hukuka uygun değil. Belediye başkanını halk seçmiştir. Bu nedenle halkın iradesine saygı gösterilmesi gerekiyor. Bir kamu görevlisinin, atanmış bir kişinin, tüm belediyenin yetkilerini kullanma hakkı yoktur. Suç işlediği iddia edilen bir belediye başkanı varsa, bu durum belediye meclisi tarafından ele alınmalı ve meclis kendi içerisinden bir başkan seçerek yönetimi devralmalıdır."

"Suç ve Cezaların Şahsiliği İlkesi Göz Ardı Edilmemeli"

Ramanlı, kayyum uygulamasının "suç ve cezaların şahsiliği" ilkesine aykırı olduğunu savundu ve belediye meclisinin bypass edilerek halk iradesinin hiçe sayıldığını ifade etti. "Belediye başkanının suç işlediğine dair iddialar varsa, bu bireysel bir suç olarak ele alınmalı, tüm meclisi etkileyen bir yaptırım haline dönüştürülmemelidir. Halkın seçtiği meclis üyeleri, belediyeyi yönetmeye devam etmelidir" dedi.

Kaynak : PHA