Seri üretime yüksekten giren HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi. HİSAR O artırılmış menzil atış testiyle hedef 40+ kilometrede direkt vuruş imha edildi.Milli mühendisliğin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sivil Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, en alçaktan en yükseğe uzanan gök vatan sahasında, çelik kubbenin güven veren sistemlerinin geliştiğini söyledi.

Prof. Dr. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HİSAR O Artırılmış Menzil Atış Testi ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile imha edildi. Gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran Aselsan ve Roketsan mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

????????Milli mühendisliğin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor..En alçaktan⬇️ en yükseğe⬆️ uzanan #GökVatan sahasında, #ÇelikKubbe'nin güven veren sistemleri gelişiyor..????HİSAR O Artırılmış Menzil Atış Testi ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile imha… pic.twitter.com/F9W6pzC94B— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) August 15, 2024