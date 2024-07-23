Hemodiyalizin saat aralığından önce hemodiyaliz nedir sorusunu cevaplayalım. Böbrek yetmezliği hastalığında kullanılan tedavi yöntemidir. Hemodiyaliz nedir konusunda yeteri kadar bilinçli olmakta her zaman fayda vardır. Birden fazla tedavi yöntemi vardır. Hastaların genel durumlarına göre bu tedavi tercihleri farklılık gösterir. Böbrek yetmezliği belirtileri oluştuğunda sizler de önlem almalı ve doktor kontrolünde tedavinize başlamalısınız. Böbrek yetmezliği belirtileri herkes için farklı olabilir.Hemodiyaliz yönteminde hastanın vücudundan alınan kirli kan diyaliz makinesinde temizlenerek hastaya geri verilir. Bu yöntem genellikle ileri evrelerde olan hastalar için kullanılır. Haftalık kaç seans olacağı doktor tarafından belirlenir. Hemodiyaliz süresi seans başına genellikle 3-4 saattir.

Hemodiyaliz Avantajları Nelerdir?

● Kan temizlenerek vücuttaki atıklar atılır. Böylelikle böbrek sağlığı da olumlu etkilenir.

● Hemodiyaliz seansları sık yapılmayan bir tedavidir. Bu da hastanın günlük yaşamına zorlanmadan devam edebilmesini sağlar. Konfor alanından çıkmasına gerek yoktur.

● Hemodiyaliz tedavisi doktor kontrolünde ve profesyonel kişiler tarafından yapılır. Bu sayede hasta kendini güvende hisseder.

● Hemodiyaliz alırken hastalar bir arada durabilir. Bu sayede birbirlerini motive ederler. Bu durum hastaların psikolojisini olumlu yönde etkiler.

● Hemodiyaliz işleminde hasta herhangi bir enfeksiyon riskiyle karşı karşıya değildir. Büyük bir titizlikle yapılan bir tedavidir.

● Kandaki atıkları temizleyerek böbreğin düzgün çalışmasını sağlar. Kan sağlığını koruduğu için diğer hastalıkların oluşmasını engeller.

● Vücut direncini korur. Hastalıktan dolayı düşen vücut direnci hemodiyaliz sonrasında düzelmeye ve toplanmaya başlar. Bu sayede hasta günlük aktivitelerine ara vermeden devam edebilir.

Hemodiyaliz Neden Gereklidir?

Böbrek yetmezliği tedavisinde hemodiyaliz kullanılır. Böbreklerin işlevini yerine getiremediği durumlarda etki eder. Böbrek yetmezliğinin artması sonucu hemodiyaliz nedir sorusu daha sık araştırılmaya başlanmıştır. Böbrek yetmezliği herkeste farklı görülür. Böbrek yetmezliği belirtileri kişinin vücut yapısına göre değişir. Farklı şikayetlerde gelen hastaların ikisinin de böbrek yetmezliği sorunu yaşadığı saptanmıştır. Hemodiyaliz böbrek yetmezliği yaşayan hastalar için oldukça gereklidir. Vücutta bulunan atıkların atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda fazla sıvıyı temizler. Bu da böbreklerin işlevini yerine getirir. Hemodiyaliz bu işlevleri sayesinde hastanın sağlığına kavuşmasını sağlar ve yaşam süresini uzatır. Kan basıncı yine hemodiyaliz sayesinde sağlanır. Hemodiyaliz böbrek yetmezliği yaşayan hastalar için oldukça önemlidir.