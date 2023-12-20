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Hematoloji Uzmanı Dr. Burcu Aslan Candır, 2007 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak, İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini(2013) Gazi Üniversitesi İç hastalıkları ana Bilim Dalında tamamladı. Hematoloji yandal eğitimini ise Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi Hematoloji ve kök hücre nakli biriminde 2023 yılında tamamladı. 112.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamasının ardından göreve başlayan Uzman Dr. Candır, hasta kabulüne de başladı.

Uzman Dr. Candır'a görevinde başarılar dileyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, hastanelerindeki önemli bir eksikliğin daha giderildiğini belirterek, hastaların çevre illere gitmesini engellemek için yeni hastaneye branşları kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Kaynak : PHA