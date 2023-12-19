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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçı ile 100. maçına çıkan profesyonel futbolcu Muammer Sarıkaya’ya karşılaşma öncesinde plaket takdim etmişti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu vereck..

İstanbulspor Kulübu Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçndaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında sahadan çekti.

Avrupa Şampiyonu Murat Fırat İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret etti

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