Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 27-29 Ekim tarihleri arasında Adıyaman’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Panayırı’na katılan Hedef Kızılelma Derneği, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere milli bilinç aşılamak amacıyla 3000 adet Türk bayrağı dağıttı. Dernek Başkanı Gönder, bayrak dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle, çocuklarımız ve gençlerimize Türklük bilincini, ahlak ve fazilet duygusunu aktarmanın büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Gelecek nesillerin milli değerlerimizi yaşatması için çalışmalarımıza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler çerçevesinde, Adıyaman’daki panayır alanı, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşların yoğun katılımına sahne olurken, Hedef Kızılelma Derneği’nin bayrak dağıtımı çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Dernek yetkilileri, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak yeni nesillere destek olmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA