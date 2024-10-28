02 AED 066 plakalı motosikleti kullanan Muhammet Demir(16) ile 63 KY 991 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kaza sonrası vatandaşlar kaza yerine akın etti.

İlk belirlemelere göre, motosiklet sürücüsü Demir çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. Kaza yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelere başlayarak olayın nedenini ve kaza anına dair detayları belirlemek için çalışmalar başlattı.

Kaynak : PHA