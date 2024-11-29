"Spor Malzemeleri Gençlere Ulaştırıldı"

Etkinlikte konuşan Hedef Kızıl Elma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla bu tür projelere devam edeceklerini belirtti. Genel Başkan Gönder, “Bu malzemeler, gençlerimizi sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlayan semboller olacak. Gençlerimizin sporla iç içe bir yaşam sürmesine ilham vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sağladığı spor malzemeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki öğrencilere ulaştırıldı. Dağıtılan malzemeler arasında eşofman takımları ve çeşitli spor branşlarına yönelik toplar yer aldı.

"Gençlere Sporun Önemi Vurgulandı"

Genel Başkan Gönder, gençlere yönelik mesajında sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda özgüven, dayanışma ve disiplin kazandıran bir alan olduğuna dikkat çekti. Gönder, “Sporu bir yaşam tarzı haline getirmek ve eğitimle sporu bir arada sürdürebilecek farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplumun temelidir” ifadelerini kullandı.

"Destekleyen Kurumlara Teşekkür"

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gönder, özellikle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş’in katkılarının altını çizdi.

"Protokol Üyeleri ve Katılımcılar"

Etkinlikte, Adıyaman’daki çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler bir araya geldi. Programa katılan isimler şu şekilde:

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun

İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat

Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Nusret Düşük

Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Zeynel Küçükkaya

Yesevi Hareketi Adıyaman Şubesi Başkanı Dilek Çalışır

MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan

İHH Adıyaman İl Temsilcisi Mücahit Tekin

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Temsilcisi Mehmet Sait Dolgun

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar

35 okul müdürü ve okul yöneticisi

Beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve konuklar

"Spor, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Yol Gösterici"

Etkinlik sırasında, dağıtılan spor malzemelerinin sembolik önemi vurgulanırken, gençlerin bu fırsatı değerlendirerek hem sporla hem de eğitimle başarıya ulaşmalarının önemine değinildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün iş birliğinin daha geniş kapsamlı projelerde devam edeceği belirtildi.

Son olarak, Hedef Kızıl Elma Derneği yetkilileri ve protokol üyeleri, etkinlikte hazır bulunan okullara spor malzemelerini temsili olarak teslim etti. Gençlerin spor ve sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri için çalışmaların süreceği kaydedildi.

Hedef Kızıl Elma Derneği, Adıyaman ve çevresinde sporun yaygınlaşması ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen projelere imza atmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA