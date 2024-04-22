Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada kullandığı "yerel halk" ifadesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu ifadenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrilmesi konusunda bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Bakan Şimşek'in 'locals' kelimesini "yerel yatırımcıları" ifade etmek için kullandığı öne sürüldü. Bakanlık, konunun uzmanlarının terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin bu anlamı taşıdığını defalarca belirttiğini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, Şimşek'in konuşmasının ilgili bölümünde dezenflasyonu desteklemek, yapısal reformlara hız vermek ve yerel yatırımcıları enflasyonun düşeceğine ikna etmek gibi konulara değindiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Ekonomi ve finans çevrelerince sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifadenin üzerinden Bakan Şimşek'e yapılan tuhaf ve akıl dışı’ söylemleri kınadı. Kasıtlı ve bilinçli ithamların da şiddetle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Şimşek'in kullandığı ifadenin yanlış anlaşıldığı ve bu durumun kasıtlı bir şekilde hükümete karşı polemik oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan “locals” kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin “yerel yatırımcıları” ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."

Kaynak : PHA