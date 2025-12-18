Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik koşullar nedeniyle zorlanan vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal destek uygulamasını devreye aldı. Kasım ayı itibarıyla başlatılan program kapsamında, Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere tek seferlik olmak üzere 15 bin TL'ye kadar nakdi yardım ödemesi yapılacak.

Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak

Adıyaman genelinde hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, başvurularının onaylanmasının ardından T.C. kimlik belgeleriyle birlikte en yakın PTT şubesinden ödemelerini alabilecek.

Başvurular e-Devlet ve SYDV'ler üzerinden yapılacak

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden ya da ikamet ettikleri ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Başvurular yıl sonuna kadar devam edecek.

Başvurular, Türk vatandaşı olan, hane geliri yoksulluk sınırının altında bulunan ve herhangi bir sosyal güvenlik geliri ya da düzenli sosyal yardım almayan aileleri kapsayacak şekilde alınacak.

Kaynak : PERRE