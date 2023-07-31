Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra ilk önce hayvanları telef olan üreticileri tespit etti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda 8 üreticiye 124 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, "Kahramanmaraş merkezli depremde ilçemizde deprem dolayısıyla hayvanları telef olan üreticilerimizin daha önce İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekiplerince tespit edilen üreticilerimizin bugün itibariyle 120 tanesi dişi ve 4 tanesi de erkek olmak üzere toplam 124 hayvanın dağıtımı bugün yapıldı. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Depremde 20 hayvanı telef olan üreticilerden Hasan Bakırcı,"Ben Eski Kâhta’dan geliyorum. Depremde 20 tane küçükbaş hayvanım telef oldu. Bunların yerine devletimiz yüzde yüz hibeli 20 tane keçi gönderdi. Zararım karşılandı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak : PHA