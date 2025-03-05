Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hacı Ali Küpeli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hacı Ali Küpeli için düzenlenen törene Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, vefat eden polisin görev arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep'ten Adıyaman'ın Besni ilçesine getirilen Küpeli'nin cenazesi öğle namazı Mustafa Baba Camiinde düzenlenen törenin ardından ilçeye bağlı kesecik köyünde toprağa verildi.

Cenaze töreninde Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, vefat eden polis memurunun ailesi ve çocukları ile yakından ilgilendi.

Kaynak : PHA