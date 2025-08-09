Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen onarımın ardından, mahallelere belirlenen saatlerde su veriliyor. Belediye, dönüşümlü su arzının mahalleler ve saat dilimlerine göre şu şekilde planlandığını bildirdi:



Saat 12.00 – 24.00 arası:



Fatih, Kayalık, Malazgirt Mahalleleri (2. Çevreyolu kuzeyi)



Yeşilyurt Mahallesi (Terminal Caddesi / Dede Yolu kuzeyi)



Cumhuriyet Mahallesi (2. Çevreyolu kuzeyi ile Müftülük Caddesi batısı)



Yeni Mahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan, Sümerevler, Alitaşı, Yavuz Selim Mahalleleri



Altınşehir Mahallesi (Atatürk Bulvarı kuzeyi)



Saat 24.00 – 12.00 arası:



Cumhuriyet Mahallesi (Müftülük Caddesi doğusu ile 2. Çevreyolu güneyi arası)



Fatih, Kayalık, Malazgirt Mahalleleri (2. Çevreyolu güneyi)



Yeşilyurt Mahallesi (Terminal Caddesi güneyi)



Siteler, Mehmet Akif, Turgut Reis, Sıratut, Yenipınar, Eskisaray, Hocaömer Mahalleleri



Yavuz Selim Mahallesi (Müftülük Caddesi doğusu)



İmamağa, Bahçelievler, Yunus Emre, Bahçecik, Kapcami, Musalla, Ulucami, Varlık, Mara Mahalleleri



Altınşehir Mahallesi (Atatürk Bulvarı güneyi)



Başkan Tutdere: “Tüm imkânlarımızı seferber ettik”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Havşeri İsale Hattı’nda yürütülen onarım çalışmaları başarıyla tamamlanarak hattımız yeniden devreye alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla, planlanan dönüşümlü su dağıtım programı hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu süreçte yaşanan aksaklıklardan dolayı tüm hemşehrilerimizden samimiyetle özür diliyor; kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini için tüm teknik ve idari imkânlarımızı seferber ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kaynaklarımızı güçlendirmek, kayıp-kaçak oranını azaltmak ve altyapımızı kalıcı şekilde iyileştirmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.”



Belediye yetkilileri, su dağıtım programına vatandaşların uymasının, sistemin verimli işlemesi açısından büyük önem taşıdığını hatırlattı.

