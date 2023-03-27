Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağmurlu, Batı Karadeniz sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, batısı güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, sis anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, sis anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam saatlerinden itibaren 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.