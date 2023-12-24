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Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekâtlarında 29 hedef imha edilirken, sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı iddialarına ilişkin İletişim Başkanlığı yazılı açıklama yaparak, iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı” iddialarına açıklama getirdi.

Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terör hedeflerine dün gece saat 22.00'da hava harekâtları icra edildiği ve icra edilen harekatlarda terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildiğini altı çizildi.

TSK tarafından gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesine, çevreye ve kültürel varlıklara zarar gelmemesine büyük özen gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Vurulan hedefler tamamen terör hedefleri olup örgütün propaganda hesaplarından paylaşılan "sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığına" dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terörle mücadele kapsamında icra edilen operasyonlara ilişkin resmî açıklamalar dışında, terör örgütü ve sempatizanları tarafından sosyal mecralarda dolaşıma sokulan iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.